Xiaomi annuncia il lancio della Serie 14 sfidando Honor

Xiaomi è un'azienda che sa essere molto schematica nel rilasciare i propri smartphone : prima il lancio in Cina e poi quello globale. Infatti, è ciò che è successo con gli Xiaomi 14 e 14 Pro , che sono stati ufficializzati in patria a fine ottobre 2023 e che a breve saranno lanciati anche in Europa .

Il lancio avverrà sempre a Barcellona, come specificato sul sito ufficiale di Xiaomi, e di conseguenza sarà presente anche al MWC, come sua consuetudine, per mostrare le novità.

Ciò che si può capire dall'immagine rilanciata anche sui social è che non sarà presentato un unico smartphone, perché si parla di "Xiaomi 14 Series", quindi ci aspettiamo che saranno lanciati Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, sebbene delle voci in passato affermassero che quest'ultimo non avrebbe lasciato la Cina.

Un altro dettaglio importante presente nell'immagine è rappresentato dallo slogan "Lens to legend" e dalla rinnovata partnership con Leica per le lenti. Infatti, Xiaomi parla di aver inserito negli Xiaomi 14 una nuova generazione di ottiche di Leica, che possono raggiungere nuove vette della fotografia su smartphone.

Non sappiamo se con i due smartphone ci sarà anche lo Xiaomi 14 Ultra, che dovrebbe arrivare in tarda primavera. In ogni caso il 25 febbraio vedremo la presentazione dei nuovi Xiaomi 14 e scopriremo anche i prezzi a cui saranno venduti alle nostre latitudini e la disponibilità.