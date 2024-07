Xiaomi è in procinto di lanciare il suo pieghevole Mix Flip , sfidando così Samsung ed il suo Galaxy Z Flip . L'azienda cinese, infatti, il 19 luglio , svelerà ufficialmente il suo dispositivo: l'obiettivo è catturare l'attenzione degli utenti grazie al design ed alle specifiche tecniche.

I particolari e le specifiche di Xiaomi Mix Flip

Stando a quanto riportato da Weibo, il pieghevole di Xiaomi verrà equipaggiato con il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (con una camera di vapore dedicata al raffreddamento). Al suo interno RAM di tipo LPDDR5X e spazio di archiviazione UFS 4.0.

Il display esterno avrà una diagonale da 4" (leggermente più grande di quello di Motorola Razr+) con una luminosità di 1.600 nit ed il supporto all'altoparlante esterno così da rispondere alle chiamate tramite il vivavoce e senza aprire il dispositivo.

Sempre il pannello esterno sembra supportare completamente le app, oltre alle finestre sospese intelligenti, che dovrebbero richiamare molto da vicino i widget.

Supportata, inoltre, anche una tastiera full-size.

Per quanto riguarda l'autonomia, sembrerebbe che l'azienda cinese stia provvedendo ad implementare una batteria da 4.780 mAh, più grande quindi di quella montata da Samsung sul suo ultimo pieghevole Galaxy Z Flip 6. Si tratterebbe di un passo in avanti non di certo irrilevante.

Per conoscere tutti i dettagli di Xiaomi Mix Flip occorrerà attendere il 19 luglio, quando il dispositivo verrà mostrato in tutti i suoi particolari, a partire dal prezzo di vendita.