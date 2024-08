L'ultimo pieghevole di Xiaomi pronto al debutto in Europa: il presunto prezzo di Mix Flip

Lo scorso luglio Xiaomi presentò il suo pieghevole a conchiglia Mix Flip , annunciando anche l'intenzione di lanciarlo in Europa . In tal senso, nelle scorse ore sono circolate alcune indiscrezioni che hanno chiarito il presunto prezzo di vendita del dispositivo nel Vecchio Continente: scopriamo tutto sul nuovo pieghevole dell'azienda cinese.

Quanto costerà Xiaomi Mix Flip in Europa?

Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi Mix Flip sul nostro mercato avrà un prezzo di vendita di 1.299 euro (in allegato al post anche le foto della confezione di vendita). Il dispositivo, tuttavia, sarà disponibile in una sola configurazione di memoria, ovvero quella che offre 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna . Inoltre, il pieghevole sarà disponibile esclusivamente nella tonalità di nero.

Dunque, salvo comunicazioni ufficiali diverse, in Europa non sarà disponibile all'acquisto la versione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, come invece si è verificato in Cina (dove è disponibile anche nei colori viola e bianco).

Per quanto riguarda la possibile data di lancio in Europa, non si hanno notizie certe. In ogni caso, i tempi non dovrebbero essere eccessivamente lunghi.

Passando alla scheda tecnica, non ci saranno differenze con il dispositivo già visto in Cina. Anche da noi, quindi, Xiaomi Mix Flip potrà contare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e display pieghevole interno OLED da 6,86" (con luminosità di picco di 3.000 nit e refresh rate fino a 120 Hz).

Il comparto fotografico, invece, includerà il sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo 2x ed un sensore anteriore da 32 MP. Il tutto, infine, è stato curato insieme allo storico marchio Leica.