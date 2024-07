Xiaomi Mix Flip arriva in Europa e sfida Flip 6 anche sul prezzo (ma potrebbe perdere)

Il mercato dei pieghevoli si sta facendo sempre più interessante, e non solo grazie a Samsung. In questo panorama troviamo molto attiva anche Xiaomi, e non solo per quanto riguarda il mercato cinese. Xiaomi Mix Flip sarebbe infatti in arrivo in Europa, e abbiamo modo di conoscere il prezzo di lancio.

Xiaomi Mix Flip è uno dei due nuovi pieghevoli che la casa cinese ha appena ufficializzato. Stando agli ultimi rumor emersi online, sembra praticamente certo che questo nuovo pieghevole arriverà in Europa.