Xiaomi MIX Flip ufficiale: il pieghevole che sfida Galaxy Z Flip 6 e rischia di vincere

Xiaomi lancia la sfida a Samsung Galaxy Z Flip 6 , con un nuovo smartphone pieghevole dalle dimensioni compatte. È appena stato annunciato lo Xiaomi MIX Flip , modello dal design a conchiglia con tutte le carte in regola per essere un serio pretendente alla corona di "miglior Flip". In questo articolo vedremo insieme tutte le caratteristiche tecniche, le funzioni più interessanti e il prezzo di vendita in Italia.

Xiaomi MIX Flip: Caratteristiche Tecniche

Le specifiche di Xiaomi MIX Flip sono estremamente complete.

Parliamo infatti di un prodotto di fascia altissima, con SoC Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, unica configurazione disponibile nel nostro paese.

Il design appare curatissimo, con un frame in alluminio che circonda il doppio schermo integrato in cornici molto ridotte. Quello esterno è un display da da 4,01" con un formato praticamente quadrato. Il pannello pieghevole interno è da 6,86" e ha una risoluzione molto alta (1.5K) a 120 Hz. Per entrambi la luminosità massima arriva a 3.000 nit.

La cerniera che collega a metà le due parti dello smartphone è stata studiata per reggere a diverse inclinazioni. In questo modo, lo smartphone non si chiude, ma si può posizionare da aperto su un tavolo, aggiustando l'inclinazione a seconda delle necessità. Ottimo per scattare foto, come se fosse su un treppiede.

Le due fotocamere posteriori sono incassate nello schermo esterno. Entrambe sono ottimizzate dalla tecnologia Leica: quella principale ha un sensore Light Fusion 800 da 50 MP con ottica 23 mm, mentre il teleobiettivo da 50 MP ha una lunghezza focale equivalente di 47 mm e supporta le foto macro.

C'è anche una fotocamera da 32 MP sullo schermo interno.

Da non dimenticare il supporto Wi-Fi 7 e la ricarica rapida a 67 W per la batteria da 4.780 mAh. In più, il raffreddamento del SoC è potenziato da un dissipatore con vapor chamber 3D.

Facendo un rapido confronto con la scheda tecnica di Galaxy Z Flip 6, il nuovo MIX Flip sembra essere leggermente migliore sotto quasi tutti gli aspetti, in particolare per la qualità degli schermi e per le fotocamere utilizzate. Bisognerà però aspettare la recensione completa per vedere se le promesse saranno rispettate.