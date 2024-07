Tutto sui nuovi pieghevoli di Xiaomi: MIX Fold 4 e MIX Flip

Una cerniera rinnovata per Xiaomi MIX Fold 4

Sempre la cerniera - che avrebbe una durata di 500.000 pieghe - dovrebbe essere più affidabile visto che i materiali ad alta resistenza sono abbinati ad un meccanismo di trasmissione in acciaio al carbonio-ceramica. MIX Fold 4 è caratterizzato da un'architettura in carbonio, che migliorerebbe la resistenza e la durata nel tempo nonché ridurrebbe il peso.

Snapdragon 8 Gen 3 e display OLED Samsung

Quattro sensori fotografici: continua la partnership con Leica

Disponibilità e prezzi

Per la disponibilità sul mercato globale ancora nessuna novità, mentre in Cina MIX Fold 4 sarà acquistabile nelle colorazioni nera, blu ed in fibra composita bianca.

Per i prezzi si parte da una base di 8.999 Yuan (circa 1.150 euro) per la configurazione da 12/256 GB, si passa a 9.999 Yuan (circa 1.250 euro) per quella da 16/512 GB ed infine si sale a 10.999 Yuan (circa 1.400 euro) per la versione da 16 GB di RAM ed 1 TB di memoria interna.