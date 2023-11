Decisione di Xiaomi: niente aggiornamenti HyperOS sugli smartphone con bootloader sbloccato

Xiaomi recentemente ha lanciato la nuova serie di smartphone Xiaomi 14 in Cina. Tra le caratteristiche di questi dispositivi, spicca la presenza della nuova interfaccia HyperOS, che ha sostituito la storica MIUI. A riguardo, però, è emersa una notizia non proprio positiva, soprattutto per gli appassionati del modding.

In particolare, alcune indiscrezioni hanno ipotizzato che Xiaomi avrebbe impedito ai suoi utenti di sbloccare i bootloader dei dispositivi con HyperOS e MIUI per qualche tempo. Successivamente, questa restrizione è stata parzialmente rimossa per gli utenti MIUI, citando la manutenzione del server. Tuttavia, gli utenti HyperOS non potevano sbloccare il bootloader fino ad oggi. A riguardo, Xiaomi ha confermato che lo sblocco del bootloader sarà disabilitato sugli smartphone che hanno la nuova interfaccia grafica.