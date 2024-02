Xiaomi annuncia il Pad 6S Pro: l'unico rivale dei Galaxy Tab S9 di Samsung

Durante l'evento di lancio in Cina dello Xiaomi 14 Ultra , il brand cinese ha avuto modo di presentare un altro prodotto: il Pad 6S Pro . Si tratta di un tablet con specifiche da top di gamma , che va a inserirsi in un segmento di mercato che non è molto battuto dalla concorrenza.

Infatti, è possibile acquistare il dispositivo con la tastiera e con lo stilo , che, oltre a prendere le note, può essere usato come puntatore laser nelle presentazioni di lavoro. Inoltre, permette un ottimo multitasking fornendo la possibilità di avere due app in esecuzione contemporaneamente e altre app nelle finestre flottanti.

Xiaomi ha ideato un tablet completo, che può svolgere tranquillamente gli incarichi più pesanti, legati alla produttività e al lavoro , come i compiti più leggeri, relativi all' intrattenimento e allo svago.

Specifiche Tecniche

Prezzi e Disponibilità

Lo Xiaomi Pad 6S Pro è disponibile in tre colorazioni (nero, blu e verde) e nei seguenti tagli al cambio attuale:

8/256 GB al prezzo di 420€ circa

al prezzo di 12/256 GB al prezzo di 470€ circa

al prezzo di 12/512 GB al prezzo di 515€ circa

al prezzo di 16 GB/1 TB al prezzo di 580€ circa

Inoltre, sono disponibili la tastiera al prezzo di 85€ circa e lo stilo al prezzo di 65€ circa.

Il tablet al momento è già disponibile in Cina, ma non sappiamo se arriverà in Europa: in caso di esito positivo vedremo sicuramente dei prezzi più alti.