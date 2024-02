Xiaomi lancia Redmi A3: entry level sì, ma con ambizioni

Dopo essere apparso solo pochi giorni fa nelle prime immagini dal vivo, Redmi A3 è finalmente ufficiale, almeno in India, e presenta numerose novità rispetto al suo predecessore (se siete in cerca di un telefono e volete spendere poco, non fatevi sfuggire la nostra lista dei migliori smartphone economici, sempre aggiornata e con offerte imperdibili). Come Redmi A2, Redmi A3 si caratterizza dal prezzo contenuto, ma alza ulteriormente l'asticella per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del classico "entry level". Dallo schermo a 90 Hz al nuovo design Halo con blocco fotocamere circolare, scopriamo perché questo telefono è così interessante.

Caratteristiche tecniche

Schermo : Schermo LCD HD+ IPS da 6,71 pollici (1650 x 720 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 3

Redmi A3 presenta uno schermo LCD da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, risoluzione HD+ e una protezione Corning Gorilla Glass 3. Come Redmi A2, lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Helio G36, ma aumenta la RAM, che parte da 3 GB e arriva a 6 GB, con la possibilità di arrivare a 12 GB grazie alla RAM virtuale. presenta uno schermo LCD da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, risoluzione HD+ e una protezione Corning Gorilla Glass 3. Come Redmi A2, lo smartphone è alimentato da un processore, ma aumenta la RAM, che parte da 3 GB e arriva a 6 GB, con la possibilità di arrivare a 12 GB grazie alla RAM virtuale. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, si arriva a 128 GB, mentre la fotocamera primaria è sempre da 8 MP con funzioni AI e flash LED. Anche la batteria è invariata, in quanto Redmi A3 presenta un'unità da 5.000mAh con velocità di ricarica di 10W, mentre il sistema operativo è Android 14, probabilmente in versione Android Go come il predecessore. Altre caratteristiche includono l'altoparlante mono, il jack audio da 3,5 mm e il design Halo, che strizza l'occhio a dispositivi ben più costosi con il blocco fotocamere circolare e la cover in finta pelle. Questa è disponibile nelle varianti Olive Green e Lake Blue, mentre il Midnight Black è in vetro.

