Con i nuovi Redmi Note 13, Xiaomi promette "solo scatti iconici"

Con un po' di mesi di ritardo rispetto al lancio cinese, oggi Xiaomi ha lanciato ufficialmente i nuovi smartphone della serie Redmi Note 13 anche in Italia. La serie Redmi Note è arrivata da più di 10 anni anche in occidente e, complessivamente, ha superato i 338 milioni di unità vendute a livello mondiale.

Si tratta di una linea di smartphone che ha sempre spiccato per rapporto qualità/prezzo e, per la serie 13, Xiaomi punta molto sulla fotografia. Lo slogan della serie Redmi Note 13 è infatti solo scatti iconici e il modello di punta, il Redmi Note 13 Pro+ 5G, vanta una fotocamera da ben 200 megapixel, con stabilizzatore ottico dell'immagine e zoom 4x senza perdite di qualità.

I modelli della famiglia Redmi Note 13 sono ben cinque, e sono i seguenti:

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 4G

Abbiamo quindi 3 modelli della linea Pro (il top di gamma assoluto è il Pro+ 5G, a cui si affianca il 13 Pro sia in versione 4G che 5G), e 2 modelli della linea base, ossia la versione con 4G e quella con 5G.

Al netto di un po' di (legittima) confusione sulle varianti, vale la pena precisare che le due versioni Pro condividono la stessa fotocamera da 200 MP con OIS e le stesse specifiche per il display, in entrambi i casi da AMOLED 6,67" con risoluzione 1,5K, e refresh rate da 120 Hz (con la differenza che lo schermo è curvo sulla versione Pro+, piatto sulla versione Pro).

Cambiano ovviamente i due SoC e i tipi di memorie; per le RAM, abbiamo LPDDR5 su Pro+ e LPDDR4X su Pro, mentre per lo storage c'è UFS 3.1 per Pro+ e UFS 2.2 per Pro.

Detto ciò, vediamo in dettaglio quali sono le specifiche tecniche complete e i relativi prezzi.