Debutta Redmi Pad SE 8.7 (anche in 4G), il nuovo tablet di Xiaomi: prezzi bassi e promozioni

Xiaomi punta su display e audio

Redmi Pad SE 8.7 e Redmi Pad SE 8.7 4G puntano su un display da 8,7" con luminosità fino a 600 nits (rapporto di contrasto di 1500:1) refresh rate fino a 90 Hz. Il rapporto d'aspetto 5:3, poi, dovrebbe favorire la navigazione e la lettura, facilitandone agli utenti la presa. Sempre sulla lettura, sono presenti due modalità : Paper e Classic, che secondo l'azienda miglioreranno "il comfort e l'adattamento alle diverse preferenze degli utenti e agli ambienti, sia in condizioni di piena luce che in stanze poco illuminate".

MediaTek Helio G85 e batteria da 6.650 mAh

Prezzo e disponibilità

Redmi Pad SE 8.7 è disponibile da oggi, 21 agosto, su mi.com e amazon.it nella configurazione 4GB+64GB e nelle colorazioni Black e Blue. Il prezzo di vendita consigliato è di 139,90€. Non mancano le promozioni, come per chi effettuerà l'acquisto su mi.com, ricevendo la pad cover in omaggio e, nel caso di nuovo utente mi.com, uno sconto di 20€. Inoltre, su Amazon, i subscribers Amazon Prime possono ricevere un coupon del valore di 20€ all'acquisto.

Redmi Pad SE 8.7 4G sarà disponibile in colorazione black solo su mi.com nella configurazione 4GB+64GB a 159,90€, con in omaggio la pad cover. Inoltre nel caso di nuovo utente mi.com, sarà applicabile uno sconto di 20€.