Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno a breve la HyperOS 2.0: ecco tutte le date ufficiali e aggiornate

La HyperOS consiste nella personalizzazione di Android dell'azienda cinese, esattamente come lo è la One UI per Samsung. Il nuovo aggiornamento è alle porte, possiamo dare un'occhiata a quali saranno i modelli che la riceveranno per primi.

Da qualche settimana abbiamo conosciuto Android 15 , il majour update che prima è arrivato sui Pixel e ora sta arrivando pian piano sui modelli degli altri produttori. In parallelo, la HyperOS 2.0 sta per arrivare su diversi dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO . Ora sappiamo anche le tempistiche di lancio grazie alla roadmap appena trapelata.

HyperOS 2.0: le date e gli smartphone supportati

La roadmap della HyperOS 2.0 appena pubblicata vale a livello globale, e quindi possiamo star certi che tali tempistiche saranno rispettate anche per i modelli venduti in Italia .

Dalla lista che abbiamo appena visto ci accorgiamo che sono davvero tanti i modelli dell'azienda cinese, e quelli dei brand a essa collegati, che presto riceveranno la HyperOS 2.0.

Sottolineiamo che l'aggiornamento alla nuova HyperOS 2.0 prescinde il major update ad Android 15. Abbiamo visto come la serie Xiaomi 14 si sia aggiornata già ad Android 15, sebbene la versione della HyperOS è ferma alla 1.1.

L'arrivo della HyperOS 2.0 dovrebbe introdurre un numero maggiore di novità rispetto all'aggiornamento ad Android 15 con la precedente versione di HyperOS.

Chiaramente non è detto che i modelli elencati saranno gli unici a ricevere la nuova HyperOS, altri modelli potrebbero ricevere l'aggiornamento con l'inizio del nuovo anno. Dunque, se il vostro dispositivo non è in elenco non disperate, l'aggiornamento potrebbe arrivare comunque in un secondo momento.