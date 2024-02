La nuova era di Xiaomi: ecco la roadmap per l'aggiornamento a HyperOS

Torniamo a parlarne perché, oltre a vederla sui nuovi Xiaomi 14, la HyperOS sta per arrivare a livello globale anche su altri modelli dell'azienda cinese. Andiamo a vedere quali sono, e quando dovrebbero ricevere l'aggiornamento alla HyperOS:

Smartphone Xiaomi che riceveranno HyperOS

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G

Tablet Xiaomi che riceveranno HyperOS

Redmi Pad SE

Xiaomi Pad 6

Wearable Xiaomi che riceveranno HyperOS

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Appare chiaro che la nuova HyperOS sta per debuttare su diversi modelli Xiaomi, anche su quelli che sono arrivati sul mercato un paio di anni fa.

Sicuramente un'ottima notizia per tutti gli utenti che hanno un dispositivo della casa cinese.

Ai dispositivi elencati compatibili con la HyperOS si aggiungono anche i modelli della serie Xiaomi 14, Xiaomi Pad 6S Pro e Xiaomi Watch S3. Tutti dispositivi che arrivano sul mercato con HyperOS preinstallata.

Al momento non abbiamo dettagli sulle tempistiche di aggiornamento per i dispositivi elencati, se non che la distribuzione parte dal primo trimestre 2024. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno novità in questo senso.