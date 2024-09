Robot aspirapolvere, smart TV, smartwatch e molto altro: tutti i nuovi prodotti Xiaomi in arrivo

Pronti a riempirvi la casa di prodotti Xiaomi? Che stiate cercando un ottimo robot aspirapolvere, una smart TV con Google TV, uno smartwatch o altro, il produttore cinese sta per arrivare sul nostro mercato con una serie di dispositivi a cui difficilmente potrete resistere.

Oltre a Xiaomi MIX Flip e Xiaomi 14T e 14T Pro, l'azienda cinese ha infatti deciso di portare in Italia tanti altri prodotti AIoT.

Da oggi e nel corso dei prossimi mesi verranno infatti lanciati in Italia i nuovi Robot Vacuum X20 Max e Pro, TV Max con schermi fino a 100 pollici, per non parlare degli auricolari Buds 5 e del nuovo colore Titan Gray per Smart Band 9 e Watch 2: andiamo a scoprirli tutti!