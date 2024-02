Xiaomi Smart Band 8 Pro vuole il trono di fitness band e smartwatch, e con un prezzo così...

Caratteristiche Mi Band 8 Pro

Schermo : 1,74 pollici AMOLED, 336 × 480 pixel, 336 ppi, fino a 600 nit, sensore di luminosità, Gorilla Glass Victus

: 1,74 pollici AMOLED, 336 × 480 pixel, 336 ppi, fino a 600 nit, sensore di luminosità, Gorilla Glass Victus Sensori : accelerometro, giroscopio, battito cardiaco, pulsossimetro

: accelerometro, giroscopio, battito cardiaco, pulsossimetro Connettività : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Dimensioni : 46 × 33,35 × 9,99 mm

: 46 × 33,35 × 9,99 mm Peso : 22,5 grammi

: 22,5 grammi Batteria : 289 mAh

: 289 mAh Impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM Compatibilità: Android 8.0+ / iOS 12.0+

Xiaomi Smart Band 8 Pro, rispetto al precedente modello, è ancora più squadrata, con una risoluzione di 336x480 pixel contro 280x456, ed è quindi inutile negare che nell'aspetto sembri sempre più un Apple Watch (o chi per lui).

Per personalizzarne maggiormente l'aspetto potete fare affidamento sui cinturini personalizzati (135mm-205mm), e sulle oltre 200 watch face disponibili.

La sua natura di fitness tracker è comunque sempre lì, con oltre 150 modalità sport, tra le quali spiccano 10 percorsi di running direttamente sull'orologio (con tanto di reminder per mantenere il ritmo desiderato).

Inoltre c'è anche una animazione 3D dei vari esercizi, dalla fase di warm-up allo stretching, in modo in pratica da non avere bisogno dello smartphone.

Non mancano ovviamente il monitoraggio del battito cardiaco, con multipli sensori dedicati, per una misurazione sempre precisa durante tutto il giorno, e il posizionamento tramite GNSS, sempre per fare a meno del telefono.

Sul fronte autonomia, Xiaomi promette il 23% in più rispetto al precedente modello, ovvero 2 settimane di uso tipico, e rimane anche Alexa a bordo, con la quale potrete controllare il meteo, impostare una sveglia, e interagire con altri dispositivi compatibili.