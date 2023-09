Xiaomi Smart Band 8 arriva ufficialmente in Italia! Dopo averla già vista ad aprile alla presentazione per il mercato cinese, la nuova generazione è finalmente disponibile anche per l'Europa, per la felicità dei tanti appassionati di fitness tracker e dispositivi indossabili. Il lancio europeo arriva in contemporanea con quello della serie di smartphone Xiaomi 13T e dello smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro.

Caratteristiche tecniche

Display : AMOLED da 1,62" (192 × 490 pixel, 326 PPI), fino a 600 nit

: AMOLED da 1,62" (192 × 490 pixel, 326 PPI), fino a 600 nit Sensori : battito cardiaco e ossigenazione (continui) movimento a 6 assi luminosità ambientale

: Tracciamento : sonno ovulazione femminile

: Connettività : Bluetooth 5.1 BLE (Android 6.0+, iOS 12+)

: Bluetooth 5.1 BLE (Android 6.0+, iOS 12+) Impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM Batteria : 190 mAh

: 190 mAh Autonomia : fino a 16 giorni

: fino a 16 giorni Dimensioni : 48 × 22,5 × 10,99 mm

: 48 × 22,5 × 10,99 mm Lunghezza Cinturino : 135-210 mm

: 135-210 mm Peso: 27 grammi

Xiaomi Smart Band 8 conserva le classiche qualità già apprezzate con le generazioni precedenti: corpo compattissimo, stile minimale, funzionalità complete e grande autonomia. L'unica vera differenza con la versione cinese lanciata ad aprile è il supporto per la connettività NFC, che su questo modello europeo non sarà supportato.

Le caratteristiche sono molto interessanti, sia quelle hardware che quelle software. Il display è un AMOLED a colori con dimensione da 1,62" e luminosità fino a 600 nits (ben 100 nits in più di Xiaomi Smart Band 7). La scocca è super resistente e impermeabile fino a 5 ATM, mentre il vetro ha un rivestimento di protezione Corning Gorilla Glass 3. Una grande novità è rappresentata dal meccanismo di sgancio rapido per i cinturini, che ampia la versatilità a livello estetico e funzionale. Grazie a questo nuovo connettore è possibile cambiare cinturino più facilmente e adottare nuovi tipi di cinturini, come quelli in pelle intrecciata, a scacchi, a doppia fascia e a catena in acciaio inossidabile. Potete trasformare completamente l'utilizzo, facendo diventare la Xiaomi Smart Band 8 una collana.

Il chipset Apollo 4 Blue Lite fornisce potenza sufficiente per gestire al meglio le capacità di fitness tracker. Potete utilizzare oltre 150 modalità di allenamento, con monitoraggio in tempo reale di tantissimi parametri. Come da tradizione, potete tracciare SpO2, frequenza cardiaca, sonno, ciclo femminile e molto altro. In più, c'è anche la modalità pebble: Xiaomi Smart Band 8 può essere agganciata alla scarpa, per fornire dettagli aggiuntivi sulla corsa e sull'attività fisica.

La batteria ha una capacità di 190 mAh, con un'autonomia che arriva fino a 16 giorni di uso tipico, anche utilizzando il tracciamento continuo per il battito cardiaco. Infine, ci sono oltre 200 watchface preimpostate, molte delle quali completamente personalizzabili, dunque avete un'ampia libreria per cercare il quadrante che fa per voi.

Prezzo e Uscita

Xiaomi Smart Band 8 è disponibile a partire da oggi 26 settembre 2023 in due colorazioni per il quadrante in acciaio: Graphite Black e Gold. Il prezzo di listino è pari a 39,99€ per l'Italia. Potete acquistarla su diversi store, compresi Amazon, Xiaomi Store Italia e mi.com. Attenzione alla promozione lancio speciale: chi acquista una Xiaomi Smart Band 8 entro il 27 settembre riceve in regalo il bundle con la Running Clip.

Xiaomi Smart Band 8 - Immagini