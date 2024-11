Arrivano in Italia le Xiaomi Smart Band 9 Pro e Active: costano così poco che ce le regalano anche!

Xiaomi porta in Italia Smart Band 9 Pro e Smart Band 9 Active, ma non confondetele con la Smart Band 9 che abbiamo già recensito perché più che dei braccialetti questi son orologi veri e propri, per quanto sempre orientati al fitness e al controllo della salute. I prezzi di lancio poi sono davvero contenuti, al punto che Xiaomi le regala anche, a determinate condizioni. Non mettiamo però il carro davanti ai buoi e vediamo prima di che pasta sono fatte le due nuove Smart Band 9.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro è stata lanciata a fine ottobre, ma solo adesso arriva sul nostro mercato. Dotata di schermo AMOLED squadrato, con risoluzione da 336 x 480 pixel e luminosità fino a 1.200 nit (rivaleggia con molti smartphone), la Smart Band 9 Pro ha una batteria da 350mAh, che dovrebbe garantire fino a 21 giorni di autonomia con un uso tipico: ben di più del vostro tipico smartwatch! A dispetto del suo aspetto, si tratta di una vera e proprio "fitness band", con un monitoraggio del battito cardiaco più preciso del 15% rispetto al modello precedente, a cui si aggiunge un monitoraggio perenne dell'ossigeno nel sangue e dei livelli di stress, oltre a quello del sonno. Dal punto di vista sportivo, Smart Band 9 Pro ha oltre 150 modalità sportive diverse e include "algoritmi avanzati per il VO₂ max, il carico di allenamento e i tempi di recupero", con tanto di animazioni in 3D degli esercizi, per essere chiari e "motivanti". La posizione è affidata al sistema GNSS, mentre i cinturini sono ovviamente personalizzabili e realizzati in TPU o pelle.

Xiaomi Smart Band 9 Active

Smart Band 9 Active è una perfetta via di mezzo tra smartwatch e smart band. Lo schermo è un TFT da 1,47'' a 60 Hz, quindi più fluido della media, e grazie alla batteria da 300 mAh l'autonomia è di 18 giorni con un uso tipico. Tutto ciò senza rinunciare al monitoraggio della salute continuo (frequenza cardiaca, ossigenazione e sonno). Le modalità sportive sono 50, quindi inferiori al modello Pro, ma comunque molto varie, mentre l'impermeabilità arriva a 5 atmosfere. Xiaomi Smart Band 9 Active è personalizzabile in tanti colori e con oltre 100 quadranti.

Uscita e Prezzo

Xiaomi Smart Band 9 Pro, disponibile nelle colorazioni Obsidian Black, Rose Gold e Moonlight Silver, ha un prezzo di listino di 79,99€. Xiaomi Smart Band 9 Active, disponibile nelle colorazioni Beige White, Blanck e Pink, ha invece un prezzo di listino di appena 26,99€. Entrambe sono disponibili su mi.com e su Amazon, quest'ultimo già anche con un po' di sconto, ma il vero regalo è solo sullo store dell'azienda Acquistando su mi.com prodotti per un valore minimo di 49,90€ avrete in omaggio una Xiaomi Smart Band 9 Pro, mentre con un acquisto minimo di 16,90€ avrete in regalo la Xiaomi Smart Band 9 Active. Questa promozione è valida solo fino alle 23:59 del 2 dicembre 2024, per festeggiare il Black Friday.

