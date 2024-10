Prime immagini trapelate della Xiaomi Smart Band 9 Pro: cosa cambia rispetto al precedente modello

Sono passati otto mesi dal lancio della Smart Band 8 Pro, ma dopo l'ottima Smart Band 9 (che ha appena ricevuto una colorazione titanio) Xiaomi sta già preparando la nuova Band 9 Pro. Una delle migliori smartband sul mercato, con schermo e caratteristiche da smartwatch, sta quindi per ricevere un aggiornamento, come possiamo vedere dai render trapelati in queste ore. Scopriamo cosa cambierà, con la consapevolezza che ormai la differenza tra i due tipi di dispositivi si sta sempre più assottigliando.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: cosa cambia

Le immagini della nuova Smart Band 9 Pro, condivise dal sito YtechB, mostrano un design molto simile alla Smart Band 8 Pro. Le novità maggiori sembrano riguardare lo schermo. Schermo tondeggiante e più grande? Mentre infatti il predecessore montava uno schermo piatto, qui possiamo notare una leggera curva, che la rende se possibile ancora più simile ad Apple Watch. Non solo, ma i rendering sembrano suggerire anche uno schermo leggermente più grande con cornici più sottili, ma questa potrebbe essere solo una sensazione. Novità anche per cassa e cinturino Anche la cassa riceve un aggiornamento: ora non presenta più una finitura metallica lucida come nella Smart Band 8 Pro, ma una trama più opaca. Per quanto riguarda il cinturino, invece, Xiaomi introduce un nuovo design che, ancora, richiama Apple Watch. Possiamo infatti notare che è stata adottata una chiusura posizionata vicino all'estremità, come nell'orologio della mela. Non solo, ma anche il meccanismo di chiusura è cambiato, con un pulsante a forma di pillola. Nuova colorazione Infine, c'è una nuova colorazione. Mentre Smart Band 8 Pro è disponibile solo in nero e grigio, a quanto pare per la nuova Smart Band 9 Pro si potrà optare anche per una colorazione in oro rosa.

Sulle caratteristiche non si sa ancora nulla

Purtroppo non sono trapelati dettagli tecnici, ma possiamo immaginare che la nuova Smart Band 9 Pro erediti gran parte delle caratteristiche del predecessore. Smart Band 8 Pro è infatti dotata di schermo AMOLED da 1,74 pollici con una risoluzione di 336 x 480 pixel, che come abbiamo anticipato potrebbe variare. La frequenza di aggiornamento è di 60Hz e la luminosità massima arriva a 600 nit. L'attuale Smart Band 8 Pro presenta funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue, il monitoraggio dello stress, il monitoraggio del sonno e la resistenza all'acqua fino a 5 ATM. È presente il riconoscimento di oltre 150 modalità sportive e algoritmi avanzati per il fitness, oltre al supporto di Alexa. Non solo, ma la smartband offre la regolazione automatica della luminosità, il GPS, una varietà di quadranti (inclusa l'opzione Always-On Display) e l'integrazione senza soluzione di continuità con l'app Mi Fitness. Cosa aspettarci da Smart Band 9 Pro? Difficile dirlo a questo punto: probabilmente qualche miglioramento nella luminosità dello schermo, ma a questo punto sono solo ipotesi.

Una smartband per chi vuole uno smartwatch

Mentre una volta il confine tra smartband e smartwatch era piuttosto netto, con Xiaomi Smart Band 8 Pro lo abbiamo visto assottigliarsi in maniera impressionante. In pratica abbiamo le stesse funzionalità (seppur basiche) di uno smartwatch al prezzo di una smartband. Per chi vuole le notifiche, il tracciamento della salute e poco altro, ma senza rinunciare a uno schermo leggibile, è più che sufficiente. Con un design che non farà rimpiangere di avere risparmiato un centinaio di euro o più. I produttori di smartwatch lo sanno, e per questo motivo stanno implementando soluzioni sempre più ricche nei nuovi dispositivi. Lo vediamo nei Galaxy Watch 7, sempre più integrati con funzionalità di intelligenza artificiale per le metriche sula salute, e chicche utili come i gesti con le dita. Per non parlare poi del nascente settore degli smartwatch "Ultra", ma quello ovviamente è un altro discorso. Con Smart Band 9 Pro, Xiaomi continua questa tradizione: la speranza è che non si adagi troppo sugli allori e continui a innovare, per non farci invidiare i nostri amici che hanno investito in un vero e proprio smartwatch. Smart Band 8 Pro ha infatti ottenuto il GPS, ma le funzioni non erano molte di più rispetto alla Band 8: sarebbero gradite alcune funzionalità più smart per le risposte, ad esempio.

