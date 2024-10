Xiaomi Smart Band 9 Pro e Watch S4 ufficiali: più batteria, eSIM e gesti in stile Apple Watch

Non solo Xiaomi 15: Xiaomi ha appena lanciato in Cina i nuovi Watch S4 e Smart Band 9 Pro, ma non fatevi ingannare dalle apparenze.

Anche se a vederli sembrano molto simili i predecessori Watch S3 e Smart Band 8 Pro, sotto al cofano troviamo diverse novità. Su tutte il supporto eSIM e i gesti come su Apple Watch, nel primo, e una batteria più capiente nel secondo.