I futuri smartphone di Xiaomi puntano sull'autonomia: pronte batterie fino a 7.500 mAh

Novità importanti sulla batteria degli smartphone Xiaomi. L'azienda cinese, fino ad ora, nella maggior parte dei suoi dispositivi ha utilizzato batteria da 5.000 mAh, con alcuni in grado di supportare la ricarica rapida fino a 120W (ad esempio Redmi Note 13 Pro+ per il mercato indiano).

Recentemente, invece, sul dispositivo per la Cine Redmi K70 Ultra ha impiegato un'unità da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W (ricarica fino al 100% in appena 24 minuti). In futuro, stando alle recenti indiscrezioni, le cose potrebbero ancora cambiare: scopriamo come.