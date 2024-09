Xiaomi potrebbe lanciare un inedito smartphone senza tasti fisici: ecco le prime (vecchie) foto!

Il 2025 potrebbe rivelarsi un anno importante per Xiaomi . Tra le novità che avrebbe in cantiere l'azienda cinese, infatti, ci potrebbe essere anche uno smartphone senza tasti fisici , un pò come fu per certi verso Meizu Zero. Scopriamo a cosa starebbe pensando la società. Prima di entrare nel vivo della notizia, potrebbe tornare utile consultare la nostra guida sui migliori smarthpone Xiaomi.

Nome in codice “Zhuque”: lo smartphone Xiaomi senza tasti

Procedendo con ordine, sul frame laterale si può notare la sigla MIX nonché lo slot per la SIM e la porta USB-C. Il sensore fotografico anteriore dovrebbe essere implementato sotto al display (come Xiaomi MIX 4).

In rete sono trapelate alcune immagini di un dispositivo noto con il nome in codice "wangshu" , sul quale l'azienda avrebbe lavorato circa un anno e mezzo fa, prima di accantonarlo.

Ora, Xiaomi avrebbe ripreso il progetto in mano rinominandolo in "zhuque". Il dispositivo, sempre senza tasti fisici, potrebbe debuttare nel 2025 con a bordo l'inedito chip Snapdragon 8+ Gen 4 (che alimenterà anche Xiaomi 15S Pro). Non si sa ancora, infine, come verranno sostituiti i tasti fisici, si potrebbe ipotizzare, però, l'implementazione di gesture e comandi vocali.

Insomma, Xiaomi non avrebbe allontanato l'idea di lanciare uno smartphone senza pulsanti fisici e, in tempi caratterizzati sempre più da dispositivi pieghevoli, potrebbe rappresentare sicuramente una scelta interessante per distungersi.