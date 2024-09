Xiaomi come Huawei: come potrebbe essere il suo primo smartphone tri-fold

Il brevetto e il prototipo misterioso di Xiaomi

Le immagini che trovate in galleria fanno riferimento a un recente brevetto depositato da Xiaomi in Cina, e tenuto segreto fino a pochi giorni fa. Si tratta del design di uno smartphone tri-fold, ovvero in grado di piegarsi non solo su un unico asse.

Di brevetti che trattano di dispositivi tri-fold abbiamo sentito parlare a più riprese, anche da diversi anni. Quelli più datati però riguardavano dei dispositivi oggettivamente complicati da realizzare.

Questo appena emerso invece appare più concreto.

Le immagini mostrano come il tri-fold di Xiaomi sia stato pensato per piegarsi su due assi principali verticali, proprio come il dispositivo presentato da Huawei per il mercato cinese.

Da aperto il dispositivo avrebbe un display di dimensioni considerevoli, e ci aspettiamo che possa avere una diagonale simili ai 12,4" che troviamo su Mate XT Ultimate Design. La piegatura avverrebbe in due sensi, con il dispositivo che si chiuderebbe a libretto. Da chiuso, almeno stando alle immagini, sembra avere le dimensioni simili a quelle di Fold 6, per fare un esempio.