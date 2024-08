Xiaomi rinuncia al bloatware sui suoi smartphone, ma non alla pubblicità

Arrivano importanti novità per il settore smartphone Android , e in particolare per coloro che sono interessati ai modelli Xiaomi . Nelle ultime ore infatti Xiaomi ha riferito che intende apportare una riduzione del bloatware sui suoi smartphone, pur rilasciando dichiarazioni poco confortanti per la gestione degli annunci pubblicitari .

Cosa vuole cambiare Xiaomi per bloatware e pubblicità su smartphone

Partiamo dalla gestione degli annunci pubblicitari, una tematica che sicuramente è importante per tutti coloro che hanno un modello di smartphone Xiaomi che include annunci pubblicitari.

L'azienda cinese lancia sul mercato modelli del genere per offrire un prezzo particolarmente competitivo a fronte della presenza degli annunci. Nelle scorse settimane si vociferava online che Xiaomi potesse presto introdurre una singola opzione per disattivare in un colpo solo tutti gli annunci in esecuzione sul telefono.

Sarebbe sicuramente un'ottima soluzione per tutti coloro che, avendo un dispositivo Xiaomi con la pubblicità, volessero disattivarla in un colpo solo.

Xiaomi però ha smentito l'arrivo di questa opzione.

L'azienda ha riferito che, "lavorando con la filosofia per cui le opzioni che introduce devono essere facilmente accessibili e utili a tutti i suoi utenti", non arriverà nessun pulsante unico per la disattivazione degli annunci perché "sarebbe un'opzione che realisticamente solo una piccola quantità di utenti scoprirebbe e utilizzerebbe".

Insomma, una motivazione particolare visto che la decisione sulla posizione di questa eventuale opzione la dovrebbe decidere Xiaomi, e che comunque si tratterebbe di un'opzione da usare con bassa frequenza.

Arrivano però delle buone notizie per chi non ama il bloatware Xiaomi. L'azienda ha infatti dichiarato che sta lavorando per ridurre il bloatware sui suoi dispositivi, andando a ridurre la presenza di app preinstallate. Non sono state però definite delle tempistiche per vedere queste novità.

Anche se non arriverà un'opzione singola per disattivarli tutti, vi ricordiamo che è possibile disattivare gli annunci dai modelli Xiaomi.

Sono richiesti dei passaggi specifici, potete consultare la nostra guida dedicata per farlo.