Xiaomi pronta a lanciare un nuovo tablet: ecco la prima foto di Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi è pronta a lanciare il suo nuovo tablet di fascia alta. Si tratta del modello Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, caratterizzato dalla presenza di due fotocamere posteriori, tra cui la principale da 50 MP, accompagnate da un flash LED. Per quanto riguarda il design, il tablet presenta delle forme abbastanza note, con una cornice in metallo ed un pin per il fissaggio della tastiera.

Passando alle specifiche tecniche, il pannello - con risoluzione 2,5K - dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il processore, invece, sarà uno Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da 24 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, inoltre, supporterà la ricarica rapida da 120 W, mentre la batteria avrà una capacità di 10.000 mAh. Infine, il già citato comparto fotografico, oltre al sensore principale da 50 MP, potrà contare su un altro da 2 MP e da quello anteriore che dovrebbe avere una risoluzione di 20 MP.