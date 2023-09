Anche Xiaomi ha il suo OneBlade: barba e capelli con un unico accessorio

Xiaomi ha lanciato in India il rasoio per barba e capelli Xiaomi Uniblade Trimmer: si tratta di un nuovo sforzo dell'azienda al fine di offrire una gamma più ampia di prodotti lifestyle. In particolare, il dispositivo è dotato di una testina per rasatura di precisione a 3 lame per barba corta e rasatura, nonché di lame adatte al taglio dei peli più lunghi. La lama del rifinitore è realizzata in acciaio inossidabile ed è in grado di tagliare i peli in un intervallo compreso tra 0,25 e 8,5 millimetri, rendendolo adatto sia per barba che per baffi.