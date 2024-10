I nuovi televisori di Xiaomi promettono tantissimo, a un prezzo che fa impallidire la concorrenza

Xiaomi TV MAX 2025: un "cinemone" a casa

Progettato per chi desidera un'esperienza visiva su larga scala, Xiaomi TV MAX 2025 offre due formati di grandi dimensioni, da 85 e 100 pollici, ideali per trasformare il salotto in un vero hub di intrattenimento. E per chi ha tanto spazio in casa, ovviamente.

I pannelli di questa famiglia sono 4K UHD QLED con tecnologia Dolby Vision, per una migliore riproduzione dei contenuti in HDR, e una copertura dello spettro DCI-P3 del 94%.

La frequenza di aggiornamento a 144Hz assicura immagini fluide e nitide, adatte a scene di azione e giochi, mentre la modalità Game Boost porta il refresh rate fino a 240Hz, ideale per sessioni di gaming avanzate senza latenza.

L'elaborazione delle immagini è potenziata da un'intelligenza artificiale dedocata, che utilizza AI PQ per migliorare la qualità visiva e AI SR per ottimizzare la risoluzione, sebbene Xiaomi non sia scesa in dettagli circa il funzionamento di queste due tecnologie.

L'audio è altrettanto importante, con supporto Dolby Atmos e due altoparlanti da 15W, che avranno però bisogno di un impianto dedicato, come la nuova Sonos Arc Ultra, per offrire tutta la spazialità di cui il Dolby Atmos è capace.

Sul fronte hardware, abbiamo un processore quad-core Cortex A73, con 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione, oltre a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Le porte presenti sono le seguenti, su entrambi i modelli: