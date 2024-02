Xiaomi Watch 2 non aspetta il MWC: è già disponibile in Italia, e il prezzo non è male!

Il suo debutto era previsto per il MWC 2024. La fiera dedicata al mondo del mobile apre i battenti lunedì 26 febbraio, anche se già nel weekend ci saranno diversi eventi di presentazione, ma a quanto pare Xiaomi non aveva voglia di aspettare ulteriormente. Xiaomi Watch 2 sta già facendo la sua comparsa sugli store europei, Italia compresa, e anche senza avere per le mani un'ufficialità vera e propria, possiamo già fare un recap delle caratteristiche salienti e, perché no, accaparrarsene uno.