Xiaomi Watch 2 Pro non ha più segreti: display AMOLED e cinturino in pelle

Xiaomi è una delle poche aziende a realizzare smartwatch con il quadrante circolare. In tal senso, secondo MySmartPrice , presto potrebbe debuttare un nuovo dispositivo: si tratta di Xiaomi Watch 2 Pro. E proprio nelle ultime ore, sono circolati alcuni render dell'orologio, che dovrebbe debuttare ad ottobre con un prezzo di vendita di circa 400 euro.

Secondo la fonte, lo smartwatch sarà dotato di un display AMOLED ad alta risoluzione da 1,43 pollici che presenterà quadranti sempre attivi ed esclusivi. Il dispositivo avrà una cassa in acciaio inossidabile con corona rotante e avrà delle varianti con Bluetooth e 4G LTE. Per quanto riguarda le funzioni legate alla salute, ci sarà il supporto all'analisi della composizione corporea, il monitoraggio del sonno e del livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, non mancheranno le classiche modalità sportive che abbiamo già visto sugli orologi Xiaomi.