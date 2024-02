Delle tante novità Xiaomi al MWC 2024 quelle che stiamo per presentarvi lo sono solo in parte. Sì perché Watch 2, fratello minore del Watch 2 Pro che abbiamo recensito lo scorso ottobre, è già in vendita in Italia da qualche giorno, mentre Watch S3 è appunto l'unica vera novità qui in fiera. Cionondimeno vediamoli entrambi, perché il nome simile può trarre in inganno, dato che la sostanza è abbastanza diversa.

Xiaomi Watch 2

Schermo : 1,43 pollici AMOLED, 466 × 466 pixel, 326 ppi, fino a 600 nit, sensore di luminosità, Gorilla Glass Victus

: 1,43 pollici AMOLED, 466 × 466 pixel, 326 ppi, fino a 600 nit, sensore di luminosità, Gorilla Glass Victus CPU : Snapdragon W5+ Gen 1

: Snapdragon W5+ Gen 1 Memoria interna : 32 GB

: 32 GB Sensori : accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, battito cardiaco, barometro

: accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, battito cardiaco, barometro Connettività : Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, dual band GNSS

: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, dual band GNSS Dimensioni : 47,5 × 45,9 × 11,8 mm

: 47,5 × 45,9 × 11,8 mm Peso : 36,8 grammi

: 36,8 grammi Batteria : 495 mAh

: 495 mAh Impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM OS: Wear OS Proprio come il fratello maggiore, anche Xiaomi Watch 2 è basato su Wear OS, e sullo stesso Snapdragon W5+ Gen 1 a 4 nanometri, che assicura buone prestazioni, ma promette anche un'autonomia fino a 65 ore, grazie alla modalità a basso consumo che entra in funzione automaticamente nei momenti di riposo. Per personalizzare l'esperienza sono pre-installate 33 watch face, tra cui alcune con piante e animali "per focalizzare l'atenzione sulla protezione dell'ambiente". A proposito di questo, lo smartwatch è realizzato in lega di alluminio, con cinturini di vari materiali (opzionali) tra cui scegliere (TPU, pelle, ricilato). C'è poi una novità relativa alla fotocamera: è possibile controllarla in toto dallo smartwatch, con tanto di preview live e la possibilità di catturare foto e video. Questa opzione però (presente anche su Pixel Watch, per esempio), è compatibile solo con Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T; mentre la parte video è esclusiva di Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 14. Per quanto riguarda il fitness abbiamo 160 modalità sport diverse, inclusa una nuova per gli sport invernali, che è in grado di registrare la distanza e la velocità media di ogni planata e persino di raccogliere la mappa delle tracce degli sci dell'utente. Non mancano ovviamente il monitoraggio del battito cardiaco e anche quello del sonno. Oltre a Strava, Xiaomi adesso include altre piattaforme, come Suunto, il che significa che i dati possono essere sincronizzati facilmente tramite l'app Mi Fitness. Come già accennato all'inizio, Xiaomi Watch 2 è disponibile in Italia al prezzo di 199 euro, che per un Wear OS così completo non è affatto male! Uscita e Prezzo Xiaomi Watch 2 è disponibile da oggi (in realtà lo avevamo già avvistato) su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e MediaWorld mentre nelle prossime settimane arriverà presso la grande distribuzione. I colori sono black e silver, mentre il prezzo consigliato è di 199,99€, ma attenzione perché c'è un'offerta early bird a 179,99€ ma solo su mi.com, Amazon, Mediaworld e Unieuro, fino al 3 marzo.

Xiaomi Watch S3