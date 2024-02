Al MWC 2024 potrebbero esserci ghiotte novità per il mondo Wear OS, grazie a Xiaomi. L'azienda cinese sembra infatti intenzionata a presentare Watch 2, una versione più basilare del già apprezzato Watch 2 Pro che abbiamo recensito qualche mese fa.

In base a quanto trapelato in rete da più fonti, che quindi possiamo prendere quasi per assodato, Xiaomi Watch 2 avrà sempre lo stesso display da 1,43'' AMOLED a risoluzione 466 x 466 pixel, ma con lo Snapdragon W5+ Gen 1 a 4nm Xiaomi punta all'autonomia, che infatti il produttore dichiara di un massimo di quasi 3 giorni (65 ore, per la precisione).

Lo smartwatch si conferma amico dell'attività fisica, con oltre 150 attività diverse, posizionamento GNSS indipendente, monitoraggio del battito cardiaco, del sonno, e della saturazione sanguigna. Non manca nemmeno l'impermeabilità a 50 atmosfere, per seguirvi anche durante le immersioni.

Le dimensioni dell'orologio sono di 47,6 × 45,9 x 11m8 mm, con cinturini da 135 - 205 mm a seconda della lunghezza, per 46 millimetri di larghezza.

Come potete vedere dalle immagini qui sotto, la cassa, in lega di alluminio, sarà in argento o nera, con cinturini realizzati in un "elastomero di poliuretano termoplastico" (silicone pareva brutto).

Il prezzo infine (via: Winfuture), a seconda del rivenditore e del paese, dovrebbe oscillare tra i 200 e i 220 euro, quindi più economico del fratello maggiore, ma senza eccessive rinunce. Se tutto andrà come previsto, ne sapremo di più tra un paio di settimane al Mobile World Congress di Barcellona.