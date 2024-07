I nuovi dispositivi sono stati presentati per il mercato cinese, e ci mostrano delle specifiche sicuramente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il nuovo smartwatch sportivo .

Xiaomi Watch S4 Sport e la sua anima tutta sportiva

Troviamo poi la possibilità di tracciare gli allenamenti anche offline, così come accedere alle mappe anche senza telefono accoppiato grazie al supporto eSIM .

Lo smartwatch presenta anche la resistenza all'immersione in acqua fino a 40 metri di profondità, con annessa certificazione conseguita da parte di PADI , la Professional Association of Diving Instructors. Sicuramente una caratteristich non comune tra gli smartwatch commerciali.

Il nuovo smartwatch di casa Xiaomi ha un'anima tutta sportiva . Il dispositivo infatti presenta dettagliate opzioni per il monitoraggio di diverse attività sportive. Tra queste troviamo il monitoraggio delle passeggiate e delle attività di trekking e corsa tramite il GPS ad alta precisione integrato.

Xiaomi Band 9: autonomia da record, e tante funzionalità smart

Display : 1,62" (192 × 490 pixel) HD 2.5D Always-on AMOLED touch, refresh rate pari a 60Hz, fino a 1200 nits di luminosità, più di 200 watch face con supporto AOD

: 1,62" (192 × 490 pixel) HD 2.5D Always-on AMOLED touch, refresh rate pari a 60Hz, fino a 1200 nits di luminosità, più di 200 watch face con supporto AOD Connettività : Bluetooth 5.4 si connette con Android 8.0 e superiori e iOS 12.0 e superiori, NFC (opzionale)

: Bluetooth 5.4 si connette con Android 8.0 e superiori e iOS 12.0 e superiori, NFC (opzionale) Sistema operativo : Xiaomi HyperOS

: Xiaomi HyperOS Certificazione : resistenza fino a 50 metri di profondità

: resistenza fino a 50 metri di profondità Sensori : sensore ottico per la frequenza cardiaca a ossigenazione del sangue, sensore motion a 6 assi

: sensore ottico per la frequenza cardiaca a ossigenazione del sangue, sensore motion a 6 assi Sport : oltre 150 modalità di allenamento, inclusi corsi professionali

: oltre 150 modalità di allenamento, inclusi corsi professionali Salute : monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitoraggio del ciclo mestruale.

: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitoraggio del ciclo mestruale. App e funzionalità : Sveglia, Elenco delle cose da fare, Meteo, Giochi, Controlli smart come controllo della musica, controllo remoto della fotocamera, risposta rapida ai messaggi, avvisi di chiamata in arrivo

: Sveglia, Elenco delle cose da fare, Meteo, Giochi, Controlli smart come controllo della musica, controllo remoto della fotocamera, risposta rapida ai messaggi, avvisi di chiamata in arrivo Dimensioni : 46,5 × 21,6 × 10,99 mm/47,50 x 22,73 x 10,95 mm (edizione in ceramica)

: 46,5 × 21,6 × 10,99 mm/47,50 x 22,73 x 10,95 mm (edizione in ceramica) Peso : 15,8 g (senza cinturino)/22,4 g (edizione in ceramica)

: 15,8 g (senza cinturino)/22,4 g (edizione in ceramica) Batteria: 233 mAh, fino a 21 giorni di autonomia, tempo di ricarica di circa 1 ora

Si tratta di una smartband molto interessante, la quale arriva con un'autonomia solida e caratteristiche versatili.

Vediamo infatti come sia indicata per il monitoraggio della salute e delle attività sportive, ma anche per essere usate nel quotidiano con le varie funzionalità smart correlate alle notifiche.

Molto interessante l'arrivo dell'edizione NFC, con il quale sarà possibile usare la smartband anche come chiave digitale della propria auto (per i modelli e le regioni in cui questa funzionalità è supportata).