Xiaomi TV A e TV A Pro sono una nuova serie di televisori con Google TV dal prezzo WOW

Come si può intuire dal nome, la seconda è la serie di punta , ma questo non significa che la prima sia da disdegnare, soprattutto perché il prezzo è davvero interessante (per tutti i modelli). Pronti? Via!

Xiaomi porta in Italia due nuove serie di smart TV, chiamate TV A e TV A Pro , entrambe con numerose diagonali a disposizione, in modo da soddisfare le esigenze di spazio di chiunque.

Xiaomi TV A

Per tutti abbiamo Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Bluetooth 5.0, DVB-T2/C,DVB-S25, e varie porte, tra cui HDMI, USB 2.0, Ethernet, Common Interface, Composite In (AV).

La serie Xiaomi TV A è pensata per offrire l'accesso a Google TV , e quindi a film, serie TV, app e giochi, a un ottimo prezzo. Tutte le TV di questa serie sono dotate di tecnologia di compensazione del movimento MEMC , per una migliore fluidità delle immagini in movimento. I tagli disponibili sono 32", 43", 50", 55" e 65".

Xiaomi TV A Pro

La serie Xiaomi TV A Pro è dotata di pannelli QLED 4K HDR (DCI-P3:90% min / 92%Typical) a 60Hz, con Dolby Audio, DTS-X, DTS Virtual:X support.

Non si tratta di modelli di punta in senso assoluto, non ci sono mini LED né OLED, ma di televisori in grado di garantire comunque una buona qualità di visione, a un buon prezzo.

Sempre presente anche Google TV per l'intrattenimento, ma in questo caso le diagonali sono 43", 55", 65" e 75". Non cambiano in linea di massima connettività e porte rispetto alla serie precedente. Tutti i modelli hanno processore quad-core Cortex A55 con GPU Mali G52 MC1, con 2 GB di RAM e 8 GB di archiviazione.

Prezzi

Tutte le Xiaomi TV A Pro saranno disponibili dal 25 aprile su mi.com , tranne il 75 pollici, che arriverà il 29 aprile. Questi i prezzi di listino, con relativi bundle, dove disponibili.

43 pollici: prezzo 299€ , bundle con Xiaomi Smart Band 8 Pro

55 pollici: prezzo 449€, bundle con Xiaomi Smart Band 8 Pro

65 pollici: prezzo 649€, bundle con Xiaomi Smart Band 8 Pro

, bundle con Xiaomi Smart Band 8 Pro 75 pollici: prezzo 869€

A seguire alcune immagini del 55 pollici, ma anche in questo caso il design è lo stesso per tutta la serie.