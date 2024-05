Xming Episode One vuole la corona di best buy dei proiettori. E potete anche vincerne uno!

Xming, il marchio di Formove conosciuto per proiettori portatili dall'elevato rapporto qualità / prezzo come l'ottimo Page One che abbiamo recensito l'anno scorso, rilancia con il nuovo Episode One.

Caratterizzato dal supporto Netflix nativo e dalla certificazione Google TV, il nuovo proiettore smart cinese si propone come il best buy del settore a 299 euro.