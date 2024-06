Yahoo implementa la tecnologia IA di Artifact nella sua nuova app di notizie

Tempo fa debuttò una piattaforma di notizie basata sull'IA. Si trattava di Artifact , realizzata da Mike Krieger e Kevin Systrom, già co-fondatori di Instagram . La risposta degli utenti, però, non fu molto gratificante, "costringendo" i responsabili alla chiusura del progetto. Tuttavia, quando tutto sembrava perso, Yahoo mostrò un certo interesse per la piattaforma , fino all'acquisizione di tutta la tecnologia per implementarla in una nuova iniziativa. Ed ora, tutto ciò, è diventato ufficiale.

La nuova app Yahoo News

L’acquisizione di Artifact da parte di Yahoo

Yahoo ha acquistato Artifact ad aprile per una cifra non ancora svelata. La piattaforma di notizie, dopo un inizio incoraggiante, ha smarrito la propria strada dopo aver provato a trasformarsi in una piattaforma social simile a Twitter.

In ogni caso, l'idea iniziale è stata considerata positiva da Yahoo, che non ha esitato ad acquistare la tecnologia in questione per implementarla appunto nella sua app dedicata alla notizie.