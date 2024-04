Yale impara da August e lancia una serratura smart retrocompatibile, con supporto a Matter

In questo, si inseriscono le dinamiche delle case produttrici, con le loro acquisizioni e sviluppo di prodotti . In questo contesto si inserisce la nuova serratura smart di Yale, un dispositivo retrocompatibile e che promette il supporto a Matter, ma che racconta anche la storia di due acquisizioni, quella di Yale e August da parte di Assa Abloy, e della probabile convergenza di dispositivi. Andiamo a scoprire perché.

Yale Approach: smart, retrocompatibile e con supporto a Matter

C'è però un aspetto da considerare. Se utilizzate il dispositivo sena modulo Connect, grazie al supporto di Matter-over-Thread la serratura sarà compatibile con tutte le principali piattaforme di smart home, incluso Apple Home . Con Connect, Yale funzionerà con Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings, ma non con Apple Home, come abbiamo già anticipato.

Poiché si tratta di una serratura retrocompatibile, potete continuare a usare la chiave esistente per aprirla e potete abbinarla al nuovo Yale Keyboard (il tastierino numerico), acquistabile in blocco con uno sconto .

Ancora non si sa quando arriverà in Italia, ma aggiorneremo l'articolo non appena avremo queste informazioni.

Yale prende spunto da August, ma che fine farà quest'ultima?

I più attenti avranno notato la somiglianza della nuova Yale Approach con August Smart Lock. August è un marchio specializzato nelle serrature smart retrocompatibili e insieme a Yale è stato acquistato da Assa Abloy nel 2017, per poi essere venduti a Fortune Brands nel 2023 (per quanto riguarda Yale, solo la divisione statunitense).

Dal 2020 August non presenta più prodotti, e anche se l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni, il lancio di una serratura di Yale così simile a quella del marchio potrebbe significare che non vedremo più nuovi dispositivi.

Non solo, ma in questi anni abbiamo visto lanciare nuove serrature Yale come Assure 2, con una serie di caratteristiche prese in prestito da August, tra cui lo sblocco automatico. E, come se non bastasse, l'azienda non ha intenzione di portare Matter sulle serrature esistenti.

La tastiera di Yale Approach funzionerà anche con la maggior parte delle serrature intelligenti di August (tutte tranne le versioni di prima e seconda generazione).