Yale lancia in Europa un nuovo sistema di sicurezza domestica

Yale ha lanciato sul mercato europeo nuovi prodotti per la sicurezza domestica . Oltre ad un campanello video , l'azienda ha svelato telecamere per interni ed esterni, tutte integrate con le nuove serrature smart. Procedendo con ordine, utilizzando il campanello Yale Smart Video sarà possibile controllare chi ci cerca grazie a filmati a 1080p e ad un campo visivo di 154 gradi. Il dispositivo è disponibile con cavo e wireless, ed offre conversazione audio bidirezionale, visualizzazione dal vivo e visione notturna. L'utente riceverà una notifica quando il campanello rileva un movimento e quando qualcuno suona il campanello. Lo stesso campanello con videocamera intelligente avrà un costo di 159,99€.

Tra l'altro, si potranno collegare entrambe queste telecamere con il nuovo Smart Alarm di Yale, utilizzabile per proteggere l'interno e l'esterno della propria casa. Smart Alarm si integra con l'app Yale Home, consentendo di attivare e disattivare il dispositivo da remoto, nonché di ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che vengono attivati ​​i sensori di allarme. Questo sistema può controllare fino a quattro aree della proprietà in modo indipendente, anche se Yale evidenzia che "ogni proprietà richiede il proprio kit di allarme individuale". Yale Smart Alarm funziona con Amazon Alexa, Google Assistant e Philips Hue. Acquistando l'abbonamento, poi, sarà possibile accedere a funzionalità aggiuntive, come l'archiviazione nel cloud e il servizio cellulare che garantisce che il sistema sia connesso quando il Wi-Fi non funziona. Lo Smart Alarm è disponibile come parte di un kit a partire da 349,99€.