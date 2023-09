Yale lancia un sistema di antifurto smart e facile da utilizzare

Yale ha annunciato una nuova gamma di allarmi, telecamere e campanello smart, in grado di interagire con l'intero ecosistema Yale, che comprende la Serratura Smart Linus, la gamma di archiviazione smart e l'apriporta smart per cancello automatico o garage, tutti gestibili dall'intuitiva app Yale Home. L'ecosistema prevede anche l'interoperabilità con i principali assistenti virtuali e con i prodotti delle aziende leader di domotica, consentendo all'utente di gestire la sicurezza domestica attraverso un unico account, tutto comodamente controllabile dallo smartphone. L'Allarme Smart di Yale Facile da installare e utilizzare, l'Allarme Smart di Yale è gestibile al 100% dall'app Yale Home, garantendo all'utente sicurezza, comodità e tranquillità a portata di smartphone. Gli utenti possono monitorare la situazione in tempo reale grazie alle notifiche intelligenti che vengono inviate dall'app direttamente allo smartphone nel momento in cui i sensori dell'allarme registrano un evento, oltre a poter armare e disarmare l'allarme da qualsiasi parte del mondo si trovino. Inoltre, i clienti possono avvalersi di una protezione estesa grazie alla tecnologia Yale Horizon+, che copre un raggio fino a un chilometro di distanza. La sicurezza del perimetro può essere incrementata ulteriormente collegando a un unico sistema di allarme le telecamere smart e tanti altri accessori (fino a 100!), sia da interno che da esterno. L'Allarme Smart permette di controllare fino a quattro aree distinte all'interno della proprietà, in modo da configurare la sicurezza in base alle necessità individuali; l'allarme potrà essere armato in modo parziale o totale, o disarmato in modo indipendente in ciascuna delle quattro aree. Il piano di abbonamento prevede l'accesso a diverse funzioni, come la comunicazione via cellulare, per garantire che il sistema sia sempre connesso anche in mancanza di linea internet, e la funzione Chiamate di Notifica Automatizzate, per cui l'utente può fornire tre contatti a cui inviare una chiamata automatica nel caso scattasse l'allarme. L'Allarme Smart, infine, può interagire con altri dispositivi intelligenti di casa, come Amazon Alexa, Google Assistant e l'illuminazione smart di Philips Hue, per aumentare la sicurezza e la convenienza d'uso dei vari sistemi.

Telecamera Smart da Interno La Telecamera Smart da Interno di Yale fornisce un'immagine ad alta definizione da 1080 pixel, una visuale di 110°, visione in tempo reale, registrazioni attivate dalla rilevazione di movimento, visione notturna e notifiche dettagliate. Può inoltre essere programmata per mettersi in modalità Privacy nel momento in cui il cliente rientra. Questa modalità, compresa nell'ecosistema dei prodotti di sicurezza smart di Yale, si attiva quando la porta viene sbloccata usando la Serratura Smart Linus o nel momento in cui l'allarme viene disattivato. La tecnologia IA incorporata nella telecamera permette all'utente di impostare la rilevazione di persone e la sorveglianza di zone ed orari personalizzabili, senza costi aggiuntivi. Telecamera Smart da Esterno La Telecamera Smart da Esterno di Yale fornisce all'utente un'immagine ad alta definizione da 1080 pixel, una visuale a 154°, registrazioni che si avviano quando viene rilevato un movimento sospetto, visione notturna a colori potenziata e faro LED con sensore di movimento. È possibile scegliere di alimentare la telecamera a batteria ricaricabile o l'alimentazione a corrente elettrica. Inoltre possono essere aggiunti diversi dispositivi, come il caricatore a pannelli solari e il cavo USB opzionale, per godere di una vasta scelta di fonti di alimentazione. L'utente potrà vedere cosa succede intorno alla propria casa da ogni parte del mondo, grazie all'app Yale Home, attivando anche l'opzione che abilita la registrazione di video e immagini da rivedere e salvare in qualsiasi momento in locale o nel cloud. La Telecamera Smart da Esterno di Yale può essere usata anche in casa, per rispondere a qualsiasi necessità. Grazie a funzioni quali zone e orari di rilevazione personalizzabili, gli utenti possono definire aree specifiche che desiderano coprire e programmare gli orari per attivare la rilevazione di movimento, per non inviare notifiche per situazioni regolari, quali il rientro con l'automobile dopo una giornata di lavoro.

Campanello Smart di Yale Il dispositivo, dotato di batteria ricaricabile incorporata e che può funzionare a corrente elettrica, produce immagini ad alta definizione da 1080 pixel, una visuale a 154°, audio bidirezionale, immagini in tempo reale e visione notturna per registrazioni nitide che possono essere visualizzate 24 ore su 24 dal tuo smartphone. L'utente riceve una notifica dettagliata in tempo reale quando viene rilevato un movimento, ed una "chiamata" quando qualcuno suona il campanello. Accessori come il Chime per Campanello Smart rende possibile udire il suono del campanello da qualsiasi stanza all'interno della casa, è dotato di 7 suonerie esclusive e si alimenta direttamente dalla presa elettrica. Il Campanello Smart di Yale inoltre dà la possibilità di selezionare la modalità Privacy per certe zone e in certi orari senza costi aggiuntivi. Il piano di iscrizione alla gamma di telecamere e campanello smart permette ai clienti di avvalersi di una maggior copertura. Le caratteristiche IA, come la rilevazione di veicoli, animali domestici e consegna pacchi, così come la registrazione nel cloud, sono opzionali e disponibili nel piano di abbonamento.