Yale presenta la serratura smart di nuova generazione: cosa può fare Smart Lock Linus L2

Yale ormai è un nome di rilievo anche nel campo della domotica, grazie alla sua capacità di traslare gran parte del suo business di prodotti verso la nuova frontiera della casa smart. L'azienda ha appena presentato una nuova serratura smart.

Stiamo parlando della nuova Smart Lock Linus L2 di Yale. Si tratta di una serratura smart che viene definita di nuova generazione dall'azienda.

Come vedete dalle immagini in galleria, particolare attenzione è stata posta al design della serratura. Yale si è affidata allo studio di progettazione industriale Bould Design, lo stesso che ha progetto il termostato Nest per Google. Rispetto alla generazione precedente della serratura, sono state ridotte le dimensioni.