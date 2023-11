YouTube evolve: ecco 2 novità con intelligenza artificiale

YouTube è la piattaforma di streaming multimediale che Google da ormai tanti anni ha acquisito e supporta con costanza. Proprio in termini di supporto, per YouTube su dispositivi Android arrivano un paio di novità interessanti.

Ma oltre a questo c'è dell'altro, sempre in fase di test. Si tratta di una piccola rivoluzione per i commenti associati ai video su YouTube, soprattutto a quei video che hanno un gran numero di commenti. Come vedete dagli screenshot in galleria, la funzionalità basata sull'intelligenza artificiale dovrebbe riuscire a catalogare tutti i commenti in base alla tipologia di mittente, in modo da proporre una sezione dei commenti più pulita e accessibile.

Anche in questo caso, la novità relativa alla gestione dei commenti arriva per un numero limitato di utenti, ovvero tra coloro che hanno impostato la lingua inglese sul proprio smartphone.