Youtube abbassa i requisiti per monetizzare

La YouTube Partner Program (YPP) è il programma che permette ai creator della piattaforma di sfruttare varie funzioni per monetizzare i propri contenuti. Questa possibilità però non è disponibile immediatamente per tutti. Prima di effettuare la richiesta è necessario far crescere il proprio canale fino al raggiungimento di determinati requisiti. Per anni ogni nuovo creator sulla piattaforma sapeva che prima di accedere al programma di monetizzazione avrebbe dovuto raggiungere:

Almeno 1.000 iscrizioni al canale

iscrizioni al canale 4.000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno o 10 milioni di visualizzazioni di video Short negli ultimi 90 giorni

La difficoltà nel riuscire a generare guadagni, dovuta anche alla crescente saturazione di contenuti sulla piattaforma, ha portato un significativo rallentamento nella crescita dei piccoli canali. Una possibile scossa al problema però è in arrivo da parte di Google stessa, infatti il 13 giugno ha annunciato un cambiamento ai requisiti di idoneità necessari per poter accedere al programma partner.

In particolare adesso bisognerà ottenere:

Almeno 500 iscrizioni al canale

iscrizioni al canale 3 caricamenti pubblici negli ultimi 90 giorni

caricamenti pubblici negli ultimi 3.000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno o 3 milioni di visualizzazioni di video Short negli ultimi 90 giorni

Per i creator più piccoli sarà inoltre disponibile l'accesso a funzioni di monetizzazione come la Superchat, i Super Grazie e gli abbonamenti canale. Questo cambiamento sarà disponibile inizialmente per Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Taiwan e in Corea del Sud.

Sempre negli Stati Uniti, attualmente, per alcuni creator è prevista un'ulteriore possibilità di monetizzazione diversa dalla pubblicità. Per i canali con più di 20.000 iscritti, partecipanti al programma partner della piattaforma, è ora disponibile il programma affiliazione di YouTube Shopping.

La politica di ridimensionamento ai requisiti necessari per accedere alle funzioni di monetizzazione sembra potersi diffondere anche in altre aziende volte all'intrattenimento. Come infatti annunciato a inizio mese TikTok ha reso noti i cambiamenti previsti per la sua modalità Series. Tramite Series i creator potranno rendere disponibili al proprio pubblico dei contenuti esclusivi, disponibili pagando un abbonamento.

L'azienda ha dichiarato che questa funzione sarà disponibile per i creatori con più di 10.000 follower.