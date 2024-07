Su YouTube arrivano le pubblicità lato server, e per gli adblock è sempre più dura

Nuova puntata nella telenovela che vede protagonisti YouTube e gli adblock, le app o estensioni che si utilizzano per bloccare le pubblicità nel caso non si voglia attivare YouTube Premium .

Ora chi utilizza un adblock potrebbe vedere per alcuni secondi uno schermo nero

Non si sa esattamente quanto sia diffuso il problema, ma stando a quanto riportato colpisce principalmente chi utilizza uBlock Origin . Su Reddit le reazioni sono piuttosto blande, con gli utenti che sembrano disposti a guardarsi uno schermo nero per qualche secondo piuttosto che una pubblicità.

Si pensa che queste schermate nereb, che durano tra i 6 e i 20 secondi, siano annunci che sono stati effettivamente bloccati dalle estensioni web, le quali però non sono riuscite a "saltare" la pubblicità per passare direttamente al contenuto.

Adesso alcuni utenti su Reddit che utilizzano estensioni adblock sul computer hanno notato che all'avvio di un video su YouTube non vedono le pubblicità, ma al loro posto uno schermo nero per alcuni secondi.

In questo continuo inseguimento tra la piattaforma di streaming e gli sviluppatori, l'ultima mossa di Google è stata avvistata circa un mese e mezzo fa, con l'avvio di un test per inviare le pubblicità lato server .

È arrivata anche una dichiarazione di YouTube

E YouTube che dice? Se ti aspetti una spiegazione ufficiale, caschi male. La piattaforma ha infatti semplicemente pubblicato un aggiornamento sulle pagine del supporto, in cui si dichiara in modo piuttosto vago come siano state rinforzate le misure di sicurezza contro le estensioni.

Nel comunicato si legge come YouTube sita aggiornando i suoi "standard di sicurezza per le estensioni del browser", aggiungendo che queste modifiche sono state apportate per "salvaguardare gli spettatori e i creatori da attacchi informatici come il dirottamento o il furto di dati".

YouTube inoltre consiglia in caso di impossibilità a caricare i video di disattivare le estensioni che causano problemi o di aprire YouTube in una finestra di navigazione in incognito con tutte le estensioni disabilitate.

Il che suggerisce che qualsiasi modifica sia stata apportata, potrebbe essere collegata con quanto stiamo vedendo, ovvero l'effetto su chi utilizza estensioni che bloccano gli annunci.

Qualunque sia la realtà, è indubbio che YouTube stia moltiplicando gli sforzi contro chi utilizza adblock. Con molta probabilità, non ci riuscirà mai completamente, ma l'obbiettivo, come abbiamo spiegato nel nostro articolo di qualche tempo fa, è di rendere il blocco degli annunci meno gratificante che la visione degli stessi.