YouTube intende proteggere gli adolescenti: alcuni video verranno meno consigliati

A partire da oggi 2 novembre, YouTube imporrà delle restrizioni sulla frequenza con cui agli adolescenti viene consigliata la visione di video incentrati su argomenti delicati, come ad esempio l'immagine corporea. In particolare, la piattaforma, grazie alla collaborazione con il Comitato consultivo per i giovani e le famiglie, ha identificato le categorie che potrebbero potenzialmente rappresentare un problema se visualizzati ripetutamente. Difatti, gli spettatori adolescenti non riceveranno più ripetuti consigli video per contenuti che "confrontano le caratteristiche fisiche e idealizzano alcuni tipi rispetto ad altri, idealizzano specifici livelli di fitness o pesi corporei o mostrano aggressività sociale sotto forma di lotte senza contatto e intimidazioni".

YouTube ha anche annunciato aggiornamenti relativi al benessere degli adolescenti, tra cui "fai una pausa", nonché ha trasformato il suo pannello delle risorse di crisi , che collega gli utenti che cercano query come "disturbi alimentari" con il supporto in tempo reale dei partner dei servizi di crisi.

Inoltre, la piattaforma ha avviato una collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Common Sense Networks per sviluppare risorse educative per genitori e adolescenti. In particolare, verranno fornite delle indicazioni su come creare video online in modo sicuro e con empatia, nonché su come rispondere ai commenti e altro ancora.