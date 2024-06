La novità che non ti aspetti da YouTube per Android

YouTube è ovviamente tra le piattaforme di streaming multimediale più usate e diffuse al mondo, e questo vale anche per l'accesso da dispositivi mobili come gli smartphone. Proprio per la sua app Android è in cantiere una novità interessante. Non si tratta di una funzionalità già arrivata per l'app Android di YouTube, ma di una novità in fase di sviluppo. È stata scovata da Android Authority nella più recente versione rilasciata da Google.

L'opzione della quale parliamo consiste nel timer di spegnimento automatico per coloro che si addormentano guardando YouTube. Si tratta dunque di uno sleep timer che farà comodo a molti. Lo screenshot che trovate in basso mostra i riferimenti che riguardano proprio la funzionalità di sleep timer che sta sviluppando Google. Dai riferimenti ipotizziamo di una funzionalità che permetterà di impostare un timer, il cui svolgimento verrà mostrato a schermo tramite una notifica che si aggiorna in tempo reale. Esattamente come accade per il timer dell'app Orologio che troviamo sui dispositivi Android. Allo scadere del timer sarà interrotta la riproduzione multimediale su YouTube, e coinciderà presumibilmente con il caso in cui l'utente si è appisolato mentre guardava il contenuto dal suo telefono Android.

L'entità del timer sarà chiaramente personalizzabile. Immaginiamo questa funzionalità particolarmente utile per coloro che usano l'app YouTube per vedere molti contenuti, anche di lunghezza considerevole, magari nelle ore tarde. Su dispositivi come quelli Android avrebbe particolarmente senso, visto che il sistema non è dotato di un'opzione per interrompere qualsiasi riproduzione multimediale dopo un certo tempo di inattività. Si tratta di un'opzione che è ancora in fase di sviluppo, dunque non la troverete sull'app Android di YouTube. Ci aspettiamo che venga rilasciata nel prossimo futuro.

