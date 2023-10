YouTube blocca gli adblock in tutto il mondo

Alla base di YouTube vi sono gli annunci pubblicitari , l'alternativa per monetizzare i contenuti che ospita per coloro che decidono di non abbonarsi al suo servizio Premium. Nelle settimane scorse abbiamo parlato di un potenziale blocco degli adblock da parte di YouTube, un'ipotesi che si è appena concretizzata .

Gli adblock sono sostanzialmente dei prodotti che permettono di annullare tutte le attività che sono necessarie alla proposizione di annunci durante la visione di contenuti multimediali. Il loro utilizzo violerebbe i termini di servizio di YouTube, e forte proprio di questo la piattaforma ha deciso di metterli al bando.

Un portavoce di YouTube ha infatti riferito che la società ha deciso di bloccare la visione di contenuti multimediali sulla sua piattaforma a tutti gli utenti che utilizzano un adblock e che lo hanno attivo quando visitano YouTube.

Tale blocco si concretizza con un avviso, il quale recita che sarà impossibile vedere il contenuto selezionato con adblock attivo.

Per vederlo sarà quindi necessario abbonarsi al servizio Premium oppure disabilitare l'adblock per YouTube. Google ha anche pubblicato una pagina di supporto in cui spiega come disabilitare i vari tipi di adblock più popolari su YouTube.

La novità dovrebbe essere già attiva in tutto il mondo, Italia compresa. Fateci quindi sapere se l'avete già notata, se siete tra coloro che si servono di adblock per la visione di contenuti multimediali su YouTube.