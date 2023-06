YouTube sfida gli AdBlock: gli utenti rischiano l'esclusione dalla piattaforma

YouTube ha messo a disposizione degli utenti che desiderano non imbattersi negli annunci pubblicitari la versione premium, che comporta una spesa mensile di 11,99 euro. Tra i vantaggi della versione a pagamento, infatti, rientra la possibilità di guardare tutti i video disponibili senza annunci pubblicitari e l'opportunità di scaricare i video per poi guardarli offline in qualsiasi momento. Tuttavia, alcuni utenti, per ignorare la pubblicità, hanno deciso di utilizzare app di terze parti o software in grado di bloccare gli annunci.

A riguardo, YouTube avrebbe deciso di reagire. Un utente su Reddit, mentre stava vedendo dei video con AdBlock abilitato, si è imbattuto in un menu popup che gli ha mostrato un avviso piuttosto chiaro, ovvero che gli sarebbe stato impedito l'accesso a YouTube se avesse visionato tre video con un blocco degli annunci abilitato: "Sembra che tu stia utilizzando un ad blocker. La riproduzione del video verrà bloccata a meno che YouTube non sia nella lista consentita o il blocco degli annunci non sia disabilitato". L'avviso, poi, mostra due opzioni a disposizione dell'utente: consentire gli annunci oppure abbonarsi a YouTube Premium.