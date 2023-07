YouTube conferma il blocco degli utenti che utilizzano gli AdBlock

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della sfida lanciata da YouTube agli AdBlock. In particolare, ad un utente PC è comparso un avviso che lo informava che gli sarebbe stato impedito l'accesso a YouTube se avesse visionato tre video con un blocco degli annunci abilitato. Lo stesso tipo di avviso, poi, è comparso ad un altro utente, intento a visionare dei video sull'app per Android. Insomma, sembra che YouTube, in tal senso, faccia sul serio.

E la conferma di tutto ciò è arrivata da un portavoce della piattaforma, che a The Verge ha fornito ulteriori dettagli: "Prendiamo molto sul serio la disattivazione della riproduzione e la disattiveremo solo se gli spettatori ignorano le ripetute richieste di consentire la pubblicazione di annunci su YouTube. Nei casi in cui gli spettatori ritengano di essere stati erroneamente contrassegnati come utenti di un ad blocker, possono condividere questo feedback facendo clic sul collegamento nel prompt. Il modello supportato da pubblicità di YouTube supporta un ecosistema diversificato di creator e fornisce a miliardi di persone in tutto il mondo l'accesso gratuito ai contenuti tramite annunci. Vogliamo informare gli spettatori che i blocchi degli annunci violano i Termini di servizio di YouTube e questa modifica rende più facile per loro consentire gli annunci su YouTube o provare YouTube Premium per un'esperienza senza annunci".