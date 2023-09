YouTube dice addio al suo piano di abbonamento Premium Lite

YouTube ha deciso di dire addio al suo piano di abbonamento Premium Lite, che non verrà più offerto dopo il 25 ottobre 2023. Questo piano, che prevedeva un costo mensile di 6,99 euro, era stato lanciato nel 2021 in alcuni Paesi, tra cui Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. In particolare, offriva la visualizzazione dei video senza pubblicità nell'intera gamma di app e formati di YouTube, tuttavia non includeva le altre funzionalità di YouTube Premium come download offline, riproduzione in background o eventuali vantaggi di YouTube Music.

In vista della chiusura, agli abbonati Premium Lite verranno concesse due opzioni: ritornare a guardare i video di YouTube con gli annunci o abbonarsi al più costoso YouTube Premium che include anche YouTube Music. Tra l'altro, in un'e-mail che informa gli utenti del cambiamento, la piattaforma afferma che offrirà agli abbonati Lite una prova gratuita di un mese di YouTube Premium. Si specifica, poi, che gli abbonati dovranno annullare il proprio abbonamento Lite o attendere che venga annullato per riscattare l'offerta.