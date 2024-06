YouTube bacchetta i furbetti con le VPN

Qualcuno sfrutta le VPN per pagare meno YouTube Premium, ma è in arrivo la stangata.

Negli ultimi tempi abbiamo visto YouTube particolarmente impegnata nel contrastare coloro che si affidano agli adblock per eludere gli annunci pubblicitari pur non avendo il servizio Premium. E nelle ultime ore è emersa online una nuova iniziativa simile. Gli ultimi mesi hanno visto YouTube lanciare diversi strumenti per fermare coloro che accedono al servizio senza pubblicità pur non essendo abbonati a Premium, per mezzo dei ben noti adblock. Ma in giro ci sono anche altri utenti che cercano di eludere il pagamento di YouTube Premium, stavolta tramite VPN.

Pagare meno YouTube Premium con VPN Su Reddit infatti sono emerse le testimonianze di diversi utenti che, tramite l'utilizzo di connessioni VPN, riescono a risparmiare in maniera consistente sull'abbonamento a YouTube Premium. Ci riescono connettendosi tramite VPN come se si trovassero in paesi in cui YouTube Premium costa poco. Le tariffe di YouTube Premium, come quelle di tanti altri servizi simili, variano in base alla regione geografica. Un utente ha riferito che connettendosi tramite VPN dall'Ucraina ha pagato circa 10 volte meno l'abbonamento a YouTube Premium, ovvero 2,30 sterline invece 12,99. Sicuramente un risparmio non da poco. Altre testimonianze simili indicano la stessa pratica svolta da altri utenti, connettendosi da paesi come l'Ucraina, India, Argentina, Turchia e Filippine, grazie alle VPN, per pagare molto meno l'abbonamento a YouTube Premium. La stangata di YouTube Ma questi utenti furbetti non dovrebbero passarla liscia. Alcuni infatti hanno già ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di YouTube proprio in merito alla cancellazione del proprio abbonamento Premium. Questo perché YouTube ha appurato che in tal caso l'abbonamento è stato sottoscritto in malafede da un paese diverso rispetto a quello di residenza, con l'intento di pagare meno.

Difficile dire come Google possa rilevare tale pratica. Probabilmente l'utente in questione ha lasciato tracce, tramite indirizzi IP dai quali si è connesso o tramite qualche cronologia associata al suo account, rappresentative il fatto che ha sottoscritto l'abbonamento dall'Ucraina quando in realtà subito dopo si trovava in Regno Unito. Ora che la vicenda è emersa online, ci aspettiamo che ci sia una particolare attenzione verso questa pratica. Dunque, coloro che la usano, dovrebbero mettere in conto di perdere l'abbonamento a Premium in qualsiasi momento.