YouTube contro gli AdBlock: dovrete scegliere se pagare o disabilitarli

Mai come oggi il mercato dello streaming multimediale è stato così ricco, con piattaforme consolidate e altre nuove che tengono banco in tutto il mondo. E tra queste troviamo ovviamente YouTube, una delle più longeve.

YouTube ha da sempre offerto un'esperienza gratuita per la visione di contenuti multimediali, specializzandosi poi anche in contenuti a pagamento e in contenuti esclusivamente musicali. E sappiamo che l'esperienza gratuita è inevitabilmente accompagnata dagli annunci pubblicitari, una caratteristica fondamentale per permettere la fruizione senza costi dei contenuti.

E sappiamo altrettanto bene che da anni è possibile limitare, o addirittura rimuovere, gli annunci pubblicitari da YouTube, pur non abbonandosi. Questo è possibile tramite i cosiddetti AdBlock, dei prodotti software che permettono di annientare le attività che sono necessarie alla proposizione di annunci durante la visione di contenuti multimediali. E YouTube ha appena sfidato apertamente questa pratica.