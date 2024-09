I genitori potranno tenere sotto controllo il canale YouTube dei figli: tutti i nuovi strumenti

YouTube, soprattutto negli ultimi anni, si sta impegnando sempre di più nella protezione degli utenti più giovani. In tal senso, recentemente sono state rilasciate delle nuove funzionalità che consentiranno ai genitori di controllare maggiormente i contenuti dei propri figli sulla nota piattaforma. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Su YouTube nuovi strumenti dedicati ai genitori

Come evidenziato da YouTube stessa, a partire da questa settimana sarà implementata la possibilità per i genitori di collegare il proprio account a quello dei figli. In questo modo, i genitori potranno controllare ogni interazione con YouTube: dai video caricati, ai commenti, fino alle iscrizioni al canale dei propri bambini. Ogni volta che il minore proprietario del canale caricherà un filmato oppure avvierà una live streaming i suoi genitori riceveranno una notifica via email. Collegare i due account non rappresenterà un'operazione complessa visto che la procedura si può avviare con un invito tramite il Family Center Hub (che si trova nelle Impostazioni dell'app YouTube).

Ancora, la piattaforma ha affermato che prossimamente potrebbero essere presentate ulteriori funzioni: l'obiettivo, infatti, è quello di tutelare sempre di più i minorenni. Dunque, non è da escludere che i genitori potranno fare affidamento su strumenti ancora più preziosi. Infine, YouTube ha evidenziato che la funzione fornisce "controllo reciproco", ovvero sia gli adolescenti che i genitori avranno la possibilità di disattivare la supervisione in qualsiasi momento. In pratica è una cosa consenziente, e non da forzare ai propri figli.

